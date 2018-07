Abel critica arbitragem e diz que empate teve 'gosto amargo' para Fluminense

Levar o empate do Flamengo nos acréscimos do segundo tempo do clássico do último domingo no Maracanã deixou um gosto amargo para o Fluminense, como admitiu o técnico Abel Braga. Após o duelo, que terminou com o placar de 2 a 2, o treinador reclamou especialmente da atuação do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, substituto de Vinicius Gonçalves Dias Araujo, que se lesionou, enumerando supostos erros, especialmente envolvendo o lance do segundo gol do rival.

"Fica um gosto amargo. Mas é um empate por vários fatores. Fair play ficou longe. Richarlison levou seis pontos na cabeça no vestiário. Árbitro deveria ter deixado voltar. Richarlison ia disputar a bola ali. Estava muito bom com o primeiro árbitro. Ele deveria ter dado amarelo no lance do pênalti. Estava impedido no primeiro gol. E o presidente do Flamengo reclamou dos acréscimos. No jogo de quarta-feira, eu tive um gol corretamente anulado por impedimento. Enfim. Foi aquilo de sempre. Os jogadores mostraram que não são um time sem vergonha. É um time de amor e de luta. De amor à camisa", disse.

Abel também reclamou da dura falta cometida por Conca em Orejuela, que, inclusive, acabou lesionando o equatoriano, o forçando a deixar o jogo. E, na sua avaliação, o time poderia ter conquistado um resultado melhor, embora tenha reconhecido virtudes no desempenho do Flamengo.

"A gente não tem sido felizes com as contusões. Não tem problema de músculo. É sempre trauma. Não justificava. Um ex-colega. Não sei se o Conca perdeu a cabeça com a vaia que aconteceu. Poderia ter sido expulso. Está complicada a arbitragem. Tudo está muito complicado no País. Enfim. Empatamos com um grande time, com grandes jogadores. Tiveram domínio, mas não chances. Saio bem chateado com o empate", afirmou.

A igualdade no clássico levou o Fluminense aos 11 pontos, em nono lugar no Brasileirão. O time voltará a jogar na próxima quarta-feira, quando vai visitar o Avaí, na Ressacada, pela nona rodada.