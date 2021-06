Abel critica diretoria do Palmeiras por falta de reforços: 'Vão chegar quando?'

O técnico Abel Ferreira não poupou palavras para cobrar a diretoria do Palmeiras por reforços. Após a derrota para o Red Bull Bragantino por 3 a 1, nesta quarta-feira, o treinador reclamou da falta de jogadores para tentar brigar por títulos nesta temporada, após brilhar em 2020 com os troféus da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

"Em março, para que fique claro para todos, entreguei um relatório para a direção com tudo que era preciso. Eu precisava dos jogadores, o Palmeiras precisava de jogadores para disputar a Recopa, para a Supercopa, a final do Paulista. Eu, neste momento, não conto com reforços. Há muito fiquei sem esperanças de reforços. Os reforços que vamos ter vão chegar quando? Em agosto? Em agosto já passou e já vai ser difícil. Esta é nossa equipe, este é nosso elenco, estes são nossos jogadores", declarou.

Leia Também Palmeiras erra na defesa, leva três gols de Ytalo e perde para o líder Bragantino

Abel disse estar "desiludido" com a falta de reforços. "Fico desiludido porque o Guardiola, na final da Liga dos Campeões, fizeram-lhe uma pergunta sobre o (Phil) Foden, que é o único jogador formado pelo time (inglês). Ele disse 'não sei como vai ser no próximo ano, se vai estar disposto a ouvir da mesma maneira, se vai dar tudo pela equipe e ficar no banco quando tiver de ficar'. É esse recado que queria deixar a toda gente. Depois de ganhar é cobrança, exigência muito maior para todos", afirmou.

"Basta ler ou ouvir o que eu falei no final da Copa e o que eu falei no jogo contra o Corinthians no primeiro jogo do Paulista. O dia de hoje é exatamente o que eu penso quando ganhamos a Libertadores e a Copa. Nem quando cheguei a equipe era tão fraca como diziam e nem agora somos os melhores do mundo como alguns querem dizer."

Para a temporada 2021, o clube paulista contratou apenas um jogador: o meia Danilo Barbosa. Preocupado com suas dívidas, o Palmeiras tem recuado diante de possíveis reforços. Ao mesmo tempo, repatriou aletas que estavam emprestados, caso de Deyverson, que já foi titular em seu retorno. E Dudu, que só poderá jogar em agosto.

Sobre a atuação do Palmeiras nesta quarta, Abel lamentou as chances perdidas no ataque e a eficiência do setor ofensivo do Bragantino. "Tivemos oportunidades na primeira parte para sair à frente, mas sofremos um gol. Hoje, o goleiro do nosso adversário foi claramente o melhor jogador em campo. Temos de continuar a trabalhar. Nós criamos. Tivemos oportunidades para fazer mais de um gol, mas o futebol é feito de erros. A equipe que errou mais perdeu o jogo. Futebol é eficiência. O nosso adversário foi eficiente nas oportunidades que teve e cometeu menos erros do que o Palmeiras", avaliou.