Abel critica erros do Flu e se diz 'com dúvidas' para o Brasileirão

O técnico Abel Braga não escondeu a irritação com a atuação do Fluminense na noite desta quarta-feira, diante do Liverpool, no Uruguai, pela Copa Sul-Americana. Apesar da atuação ruim e da derrota por 1 a 0, o time carioca avançou à segunda fase da competição. O treinador, contudo, não perdoou os "erros bisonhos" e disse estar em dúvida quanto ao rendimento da equipe no Brasileirão.

"Me surpreendeu a péssima atuação do meu time nos primeiros 45 minutos. Eu briguei com eles no intervalo. Liverpool poderia ter ganhado de 2 a 0 no primeiro tempo. E a gente poderia ter vencido assim no segundo. O que eu me pergunto é qual o parâmetro da minha equipe", declarou Abel, ao comparar as atuações do primeiro com o segundo tempo.

Para o treinador, as oscilações vêm sendo constantes na equipe, desde a reta final do Campeonato Carioca. "Perdemos para o Flamengo [na final], mas antes havíamos feito bom jogo contra o Vasco. E agora tivemos erros bisonhos. Domingo começa uma competição muito difícil. Saio daqui com dúvidas do que podemos fazer. Sei o que podemos chegar, mas não assim", comentou, referindo-se à estreia no Brasileirão.

Abel só reservou elogios na noite de quarta aos zagueiros Renato Chaves e Henrique. "Se não fossem os zagueiros, talvez tivéssemos sido eliminados. Quando se sai ganhando de 2 a 0, a estratégia é sufocar, fazer um gol e obrigar o adversário a fazer quatro e aí fica bem mais difícil", analisou - no jogo de ida, o Flu vencera por 2 a 0.

Agora a equipe vai se concentrar na abertura do Brasileirão. O Fluminense vai enfrentar o Santos no domingo, no Maracanã. "Vamos enfrentar um time que joga bem, com velocidade e isso vai motivar os jogadores a não repetir os erros que tivemos", afirmou Abel Braga.