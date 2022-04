Abel se irrita com cera dos jogadores do Goiás e lamenta falta de eficácia do Palmeiras

Abel Ferreira deixou o estádio da Serrinha, em Goiânia, incomodado após o empate do Palmeiras com o Goiás por 1 a 1. O que mais lhe causou irritação foram a cera dos atletas adversários e a atuação do árbitro Bráulio Machado da Silva, que, na visão do português, foi complacente com o "antijogo" do adversário e errou em não dar falta de Caio Vinícius em Weverton no lance do gol esmeraldino.

Abel ficou irritado, sobretudo, com a cera dos jogadores do Goiás. O goleiro Tadeu foi um dos que mais se atirou em campo para ganhar tempo no momento em que os mandantes venciam a partida por 1 a 0. A postura do atleta desagradou o português, que considerou que esse comportamento, com pausas excessivas, atrapalhou a performance do Palmeiras.

"Aos 20 minutos, tínhamos um arremate do Veiga em que o goleiro fez uma grande defesa e a seguir se lesionou e se mandou para o chão. Caiu 32 vezes no chão. É goleiro e capitão da equipe. Tem que passar exemplo para os mais jovens", disse o técnico, em tom de irritação.

"Quer no primeiro, quer no segundo tempo, quando a gente entrava em um bom ritmo de jogo, havia jogadores do adversário no chão. O goleiro se jogava no chão. Infelizmente, o árbitro deixou entrar no que vocês chamam aqui de passar tempo. Chamam o que quiserem, eu gostaria de saber quanto tempo útil que se jogou no segundo tempo", questionou o português.

"Os meus jogadores tentaram, criaram, mas havia sempre gente para quebrar o ritmo do jogo. Começa a haver situações a mais contra o Palmeiras", esbravejou ele, considerando que o Weverton não fez a defesa no gol do adversário porque sofreu falta.

O juiz concedeu seis minutos de acréscimo. O gol de Rony saiu aos 51. Abel contou oito chances claras criadas pelo Palmeiras. Embora tenha ficado satisfeito com a produção ofensiva do Palmeiras, o técnico não gostou da falta de eficácia de seus atletas nas finalizações.

"Infelizmente não conseguimos ser tão eficazes como vínhamos sendo, mas criamos e produzimos normalmente. Foram 22 finalizações. Nossa média é entre 20 e 25. Infelizmente, só fizemos um gol", analisou. "Não consigo ficar satisfeito porque perdemos dois pontos aqui. Temos que fazer gols. Sei que os jogadores querem fazer gols, mais do que eu", adicionou.

No detalhe: o golaço de Rony, praticamente no último lance do jogo, para igualar o marcador!#AvantiPalestra #GOIxPAL#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/zUwUTjMMCY — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 16, 2022

O Palmeiras ainda não venceu no Brasileirão. Foi derrotado na estreia pelo Ceará e, agora, saiu de Goiânia com um ponto. Abel espera que o time seja mais eficiente nos próximos jogos, uma sequência desafiadora que inclui duelo adiantado da quarta rodada do Brasileirão com o Flamengo, quarta, e o dérbi com o Corinthians, sábado.

"Esses pontos estão perdidos e não vamos recuperar mais", lamentou. "Agora é jogo a jogo. Próximo jogo é com o Flamengo, vamos disputar. No final, vamos ver quantos pontos temos. Vamos manter o equilíbrio, a calma, continuar a produzir, mas vamos ser efetivos, é o que faz a diferença no resultado final".