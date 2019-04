Abel dedica título do Fla a Zé Ricardo e revela: 'Atitude dele me fez aprender'

A entrevista coletiva de Abel Braga após a conquista do Campeonato Carioca foi marcada por uma homenagem inesperada do treinador do Flamengo ao técnico Zé Ricardo, recém-demitido do Botafogo e a quem ele dedicou o título garantido com uma vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, neste domingo, no Maracanã.

"Alguns de vocês me perguntaram para quem eu dedicava esse título e veio muita coisa na minha cabeça. Às vezes você quer homenagear alguém e acaba cometendo uma injustiça. Mas um pedaço desse título eu ofereço ao Zé Ricardo", disse o comandante rubro-negro.

O treinador rubro-negro ficou comovido com a cena de Zé Ricardo sendo hostilizado por torcedores do Botafogo há pouco mais de uma semana ao desembarcar no aeroporto mesmo depois de ter sido demitido. "Nunca vi dentro do futebol a postura que ele teve no aeroporto. Foi um episódio deplorável, uma imagem covarde. Uma pessoa só, com sua consciência e seu caráter contra várias pessoas. Com essa atitude ele me fez aprender. Esse pedaço do título que eu tenho direito, ofereço a ele", ressaltou Abel.

Apesar de comemorar o título carioca, o treinador afirmou que seu pensamento já está no jogo de quarta-feira, quando o Flamengo enfrenta a LDU, no Equador, pela penúltima rodada de grupos da Copa Libertadores. Na liderança do Grupo D, com os mesmos nove pontos do Peñarol, o time precisa de apenas um empate na altitude de Quito para garantir a classificação antecipada às oitavas de final.

Ele só não quis confirmar que oito caixas de cerveja foram encaminhadas aos vestiários após o jogo, conforme foi comentado durante a sua entrevista coletiva. Mas ele assegurou que vai festejar muito esta conquista. "Ninguém vai ser campeão carioca 2019 a não ser o Flamengo. É para comemorar e muito", finalizou.