Abel desabafa sobre amizades no futebol e dá recado: 'Sou um cara legal'

O técnico Abel Ferreira vem sendo alvo de críticas de alguns treinadores no futebol brasileiro, nas últimas semanas. Cuca e Jorginho atacaram a postura do português nas cobranças de pênalti que decidiram a classificação do Palmeiras sobre o Atlético-MG, nas quartas de final da Copa Libertadores. Abel evitou polemizar, mas resolveu se manifestar sobre seu jeito de ser após o empate com o Flamengo. E garantiu ser "um cara legal".

"Dentro do campo não quero fazer amigos, mas fora dele podem ter certeza que sou um cara legal. Posso dizer que um dos meus fundos de computador são culturas humanistas. Quando estou jogando quero vencer. No jogo e na competição não quero saber quem está do outro lado. Não estou para fazer amigos, quero ganhar. Fora, não tenho problema com ninguém. Esse é o Abel homem", declarou.

Em tempos de rivalidade excessiva de intolerância dentro de fora dos gramados, Abel garantiu que convive bem com torcedores e profissionais de outros times. "Acho que o futebol, e começo por mim, temos que começar a dar exemplo para a sociedade. No meu prédio tiro fotos com palmeirenses, corintianos, são-paulinos e flamenguistas", afirmou.

Abel se tornou alvo de técnicos de outras equipes nas últimas semanas por ter optado por não ver os pênaltis ao fim do duelo entre Palmeiras e Atlético-MG, pela Libertadores. Ele colocou fones de ouvido para não saber do resultado durante a disputa, já fora do gramado. Em coletivas, Cuca e Jorginho criticaram o português, chamando-o de covarde.

Por outro lado, o técnico palmeirense recebeu o apoio de Mano Menezes. "Eu gosto mais do que o Palmeiras do Abel faz, para meu estilo de ver futebol, de entender como um time deve se comportar, como deve se estruturar como equipe. Para citar um time no Brasil, eu acho que tudo que está acontecendo com o Palmeiras é muito justo por tudo que é feito tanto como clube, como construção", disse o treinador do Internacional, ao podcast "Hoje Sim", do GE.

Mano também afirmou que os bons resultados colhidos pelo time paulista nas últimas temporadas são merecidos. "Primeiramente, (o Palmeiras) contratou os principais destaques do Brasil, jovens, que em um primeiro momento não estavam formados ainda para toda essa ambição, mas amadureceram lá dentro. O trabalho foi sendo sempre mais e mais incrementado. E recebeu um profissional (Abel Ferreira) que está fazendo um trabalho excelente como treinador", comentou.