Abel destaca calma do Fluminense para conseguir virada

RIO - O técnico Abel Braga avaliou que a calma que o Fluminense teve quando esteve em desvantagem diante da Ponte Preta foi fundamental para o triunfo do time por 2 a 1, domingo, no Estádio de São Januário, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Campinas abriu o placar logo no primeiro minuto do duelo, com o gol marcado por Luan, mas a equipe carioca conseguiu a virada no final do segundo tempo, com gols de Fred e Gum.

"É atípico, sim, no primeiro chute do adversário, no primeiro minuto, levar o gol. Houve cinco minutos em que ficamos desestabilizados. Depois, nos acalmamos. Fizemos uma das nossas melhores partidas, só ver quantas bolas na área nós colocamos e quantos chutes a gol demos. E tudo isso sem desespero. Até o lance do pênalti, tivemos várias oportunidades. A maior virtude foi movimentar e não se desesperar. Houve troca de posição, houve bola no chão. Cada um colocou um pouco mais do que podia, porque o incentivo da arquibancada chegou a arrepiar", disse o treinador.

Abel também agradeceu o apoio do torcedor do Fluminense, que encheu o Estádio de São Januário no domingo. "A torcida apoiou muito. Foi fantástico. Para quem está dentro do campo é surreal, foi apoio do primeiro ao último minuto. Inclusive quando levamos o gol e a nossa torcida cantou mais alto. Eu digo que o torcedor é soberano para apoiar ou vaiar, mas hoje os torcedores foram o 12º jogador", afirmou.

O treinador também destacou a superação do Fluminense em um confronto complicado com a Ponte Preta. "Foi uma vitória de coração, com muita luta. Sabíamos das dificuldades, começamos o jogo perdendo, a Ponte jogou muito bem e dificultou a partida. Fomos para o intervalo com o resultado adverso. Na segunda etapa, melhoramos, tivemos dificuldade, mas mostramos superação e conseguimos a vitória", comentou.

Com 68 pontos, o Fluminense ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro, com nove de vantagem para o segundo colocado Atlético Mineiro. A equipe volta a entrar em campo nesta quarta-feira, quando receberá o Grêmio no Engenhão. Abel prevê um duelo difícil contra o time gaúcho, que ocupa a terceira posição no torneio nacional.

"O Grêmio tem grandes jogadores e um treinador top, só ver o trabalho do Luxemburgo e como a equipe estava antes da chegada dele e como está hoje. É um time muito competitivo, não se apavora, dentro ou fora de casa, sabe duelar. Grande clube, grande time e grande treinador. Sabemos das dificuldades. É uma partida em que qualquer resultado é normal, perder, empatar ou ganhar. Vamos trabalhar jogo a jogo", disse.