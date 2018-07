Abel destaca fim do jejum do Fluminense: 'Não somos o patinho feio do Brasileiro'

O técnico Abel Braga gostou do futebol apresentado pelo Fluminense na vitória por 3 a 2 sobre o Santos neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio, na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro. O resultado serviu para afastar um pouco a má fase da equipe tricolor, que vinha de quatro jogos sem vitória - a derrota mais recente custou o título do Campeonato Carioca para o arquirrival Flamengo.

"Não somos o patinho feio do Brasileiro", avisou o treinador. "Começamos o Brasileiro num momento mental difícil. Porque não foram só as derrotas das últimas semanas. Mas uma invencibilidade negativa do Brasileiro do ano passado. Mas valeu muito. O presidente mais uma vez mostrou seu compromisso e caráter, deixando bem claro os problemas que temos e isso ajudou", prosseguiu.

Sobre a postura da equipe em campo, Abel Braga só ressaltou que o time deu espaço para o Santos marcar o segundo gol. "A única coisa que me chateou foi a forma como tomamos o segundo gol. Nossa linha de quatro tinha que estar mais compactada. Mas vamos voltar a ser o time do inicio do Estadual. Talvez tenha que mexer contra o Grêmio. E no domingo já tenho Atlético, de novo fora. Não é um começo fácil", avaliou.

O triunfo embala o Fluminense para o duelo desta quarta-feira contra o Grêmio, às 21h45, em Porto Alegre, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No domingo, pela segunda rodada do Brasileirão, o time tricolor enfrentará o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, às 16 horas.