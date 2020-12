Abel diz que conversou com presidente do Inter, mas segue com futuro indefinido

O técnico Abel Braga revelou neste domingo, após a vitória do Internacional sobre o Bahia, por 2 a 1, em Salvador, que conversou com o presidente do clube gaúcho no sábado, mas não esclareceu qual será o seu futuro no time. Havia a expectativa de que o treinador se despedisse da equipe neste domingo.

"Conversei com o presidente no sábado. O papo foi legal. Vamos ver nos próximos dias. Agora é pensar na dedicação do grupo, que foi muito importante. Se continuar eu vou ficar muito feliz, porém se eu sair, vou continuar torcendo e com carinho pelo Internacional. Vocês sabem que sou vermelho desde 1988", disse o treinador.

Abel demonstrou contrariedade nos últimos dias com os rumores sobre o acerto do Inter com o técnico Miguel Ángel Ramírez. O espanhol é o favorito da nova diretoria do clube gaúcho. O imbróglio gerou expectativa de que o jogo deste domingo fosse de despedida para o experiente treinador brasileiro.

Abel tem contrato até o fim do Brasileiro, em fevereiro. Ao mesmo tempo, as negociações com Ángel Ramírez avançaram. E o presidente eleito Alessandro Barcellos pretende acertar com o novo treinador a partir de janeiro.

"Eu expus o meu ponto de vista, e ele (presidente) expôs o dele. Eu sei o que ele pensa. Faltamos definir. Eu pedi que fosse definido nesta semana, depois do jogo. Ele (Ramírez) não é auxiliar técnico, nem eu. O que vai ficar resolvido é isso. Seu eu saio ou se eu continuo", declarou Abel.