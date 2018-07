Abel diz que Fluminense aproveitou erros do Avaí e vê placar exagerado

O técnico Abel Braga festejou a vitória do Fluminense por 3 a 0 sobre o Avaí, na noite de quarta-feira, na Ressacada, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, mas também foi sincero ao reconhecer que o placar do duelo foi exagerado, admitindo que o seu time não teve grande atuação.

"Gosto de triangulação, movimentação, gosto de transição, ataque-defesa. Alguns jogadores foram muito bem, principalmente no meio. Performance boa de posicionamento, mas não foi um grande jogo, achei o 3 a 0 exagerado. Não fizemos um grande jogo, mas estou feliz, estava precisando fazer gol, não sofrer e estava precisando dos 3 pontos", disse.

Abel também celebrou o fato de a estratégia adotada pelo Fluminense ter funcionado. O treinador explicou que esperava um adversário instável emocionalmente e pediu para os seus jogadores explorarem os contra-ataques e os erros do Avaí. E eles aconteceram, especialmente com o goleiro Maurício Kozlinski e o estreante Maicon, lateral-direito que marcou época na seleção brasileira e na Inter de Milão, da Itália.

"Nós sabíamos que eles iam se atirar, Renato jogou aqui ano passado, mas não estávamos acertando o último passe do contra-ataque. Quando invertemos a posição do Richarlison com o Calazans, tivemos mais esse tipo de jogada, aproveitamos a falha, mas não se deve crucificar o rapaz (goleiro do Avaí), falhou como todo mundo falha", afirmou.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 14 pontos e ocupa o sexto lugar no Brasileirão. O time volta a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o São Paulo, no Morumbi, pela décima rodada.