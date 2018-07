Abel diz que gols no início de cada tempo determinaram derrota do Fluminense

O técnico Abel Braga exibiu chateação com a forma que o Fluminense foi vazado pela Chapecoense na derrota por 2 a 0, na Arena Condá, no domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou que os gols no início de cada tempo afetaram diretamente a sua estratégia e facilitou a tarefa do oponente, além de terem saído em jogadas aéreas, algo que ele vinha trabalhando para não ocorrer mais.

"Aconteceu uma situação atípica, que é você começar o jogo perdendo, já começar tendo que correr atrás. Um cruzamento na área, que é a característica da Chapecoense, e saiu o gol. No segundo tempo, era um lateral a nosso favor, erramos o lateral, a bola foi para escanteio e tomei o gol. Uma coisa que não vinha acontecendo. Desde que passamos a jogar com a linha de quatro e três homens marcando na bola aérea, essa situação tinha melhorado bastante. Não vem ao caso se a bola entrou ou não entrou. Então são dois tempos que não é possível definir se seriam bons ou não. Se a Chapecoense demorasse a fazer um gol, eles teriam que sair lá de trás. No segundo tempo, mesma coisa", disse.

A derrota freou o embalo do Fluminense, que vinha de duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o que o treinador lamentou, pois um novo triunfo deixaria o time em situação mais confortável - está em 13º lugar, com 38 pontos.

"O que está incomodando é que sempre no momento que a gente está com a possibilidade de dar um salto - poderíamos chegar aos 41 pontos - não digo que há um descontrole, mas em vez de começar ainda mais ligado, não é o que acontece", afirmou.

Após o revés no Brasileirão, o Fluminense volta as suas atenções para a Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, o time vai encarar o Flamengo no primeiro clássico das quartas de final do torneio continental.