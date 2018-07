Abel diz que Inter sofreu 'gols absurdos' em derrota

O técnico Abel Braga deixou o gramado extremamente insatisfeito com seus comandados, reclamou do preciosismo na saída de bola e disse que o Inter sofreu "gols absurdos". "Nós somos uma equipe que marca alto, e o adversário fez a mesma coisa hoje. Tem hora que tem que saber tirar a bola na base do chutão mesmo. Tomamos dois gols absurdos. Vamos rever as coisas."

Dida chegou a defender um pênalti no primeiro tempo, mas no segundo, logo aos nove minutos, Nikão abriu o placar. Já aos 46, Alan Ruschel acertou lindo chute da entrada da área para igualar, mas, na sequência, a zaga do Inter bobeou, Ricardinho avançou com liberdade e bateu cruzado para marcar o segundo do Ceará.

A derrota deixou insatisfeita também a direção do clube, mas o diretor de futebol do Inter, Roberto Melo, ressaltou sua confiança em Abel Braga. "Vamos conversar internamente e alguma coisa tem que ser feita. Tenho plena confiança no treinador de que vai arrumar o que precisa", comentou.