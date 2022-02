Abel diz que Palmeiras foi 'inteligente' e projeta a final do Mundial: 'Davi contra Golias'

O tão esperado título do Mundial de Clubes está um passo mais próximo para o Palmeiras. O técnico Abel Ferreira se mostrou bastante satisfeito com a atuação da sua equipe com a vitória por 2 a 0, sobre o Al Ahly, na semifinal do torneio disputado em Abu Dabi. Logo após a vaga gantida para a grande decisão, que acontece no sábado, o treinador exaltou os pontos positivos do elenco alviverde.

"Foi uma vitória justa e de uma equipe inteligente", analisou o professor português. "Aqui ganhamos todos juntos e perdemos todos juntos. Gosto de ter equilíbrio na vida, e foi o que fez a gente ganhar. Respeitamos o adversário e seguimos o plano", completou.

Leia Também Palmeiras vence Al Ahly em Abu Dabi e vai à final do Mundial com futebol convincente

"A final é Davi contra Golias", comparou Abel, tendo em vista que o Palmeiras pode enfrentar o Chelsea, campeão europeu, na decisão. "Nunca vendi ilusões a ninguém. É verdade, vamos ver quem será o adversário. Falo do próximo jogo quando sair o adversário. Temos um propósito: ganhar."

Abel destacou o caráter da equipe, que soube respeitar o adversário e manter a concentração durante os 90 minutos. "As pessoas perguntam qual é o segredo do sucesso. É muito simples. Trabalho e disciplina. Não é fazer o que eu quero, é fazer o que é preciso. Eu aceito todas as críticas, não tem problema. Todos gostam mais de elogio, mas muitas vezes o elogio amolece. A corda tem que estar sempre esticada."

O treinador também elogiou a presença da torcida palmeirense em Abu Dabi, maioria no estádio. "Foi espetacular estar no banco e ver tudo de verde. Parecia que estava no Allianz Parque."