Abel diz ter dor de cabeça boa para definir Fla: 'Estão confundindo minha cabeça'

Desde que assumiu o comando do Flamengo no início desta temporada, o técnico Abel Braga utilizou seis escalações diferentes nas seis partidas do time em 2019 - dois pela Florida Cup e quatro pelo Campeonato Carioca - por causa do pouco tempo de preparação após o retorno das férias. Para o jogo contra a Cabofriense, neste domingo, pelo Estadual, já definiu que fará mais alterações em relação à equipe que bateu o Boavista por 3 a 1, no estádio do Maracanã, na última terça-feira.

"São apenas 26 dias de trabalho com eles e se estou fazendo isso, é pelo conhecimento que já tenho e sei do que eles podem me dar como resposta. Domingo vai uma outra equipe. Eles estão confundindo a minha cabeça e é isso que eu quero. Quero ter esse problema. Gosto de jogador que vive o jogo e o canto da torcida hoje (terça-feira) foi mais forte", disse Abel Braga, em entrevista coletiva, sobre a dor de cabeça boa que está tendo.

"É bom ter todo mundo em alto nível. Estamos formando um grupo e quando a gente perder alguém, a gente não vai ter dor de cabeça. Alguns meninos ainda oscilam. O Piris (da Mota) subiu muito de produção no segundo tempo. Ainda estamos nos precavendo de problemas", completou o treinador rubro-negro.

Com 10 pontos no Grupo C, o Flamengo já garantiu com uma rodada de antecipação a sua classificação às semifinais da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca. Neste domingo, às 17 horas, fechará a fase de classificação contra a Cabofriense, novamente no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Abel Braga espera mais um bom público neste final de semana. Ele fez elogios à torcida do Flamengo, que colocou 34 mil pessoas no Maracanã nesta terça-feira. "Vamos aguardar, está sendo bem legal. Terça-feira, botaram mais de 30 mil. Eles estão acreditando. Vamos ganhando mais confiança", completou.