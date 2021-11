Abel e ex-goleiro Marcos se encontram com Tite e Neymar em treino da seleção no CT do Palmeiras

O dia na Academia de Futebol foi de encontros e reencontros entre palmeirenses e a delegação da seleção brasileira. O ex-goleiro Marcos aproveitou para visitar o elenco e acompanhar o treino do Brasil, que usou as dependências do Palmeiras antes de viajar para a Argentina, onde enfrentará os donos da casa pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Além do ex-goleiro, o técnico Abel Ferreira chegou a conversar com Tite e com o atacante Neymar. Os goleiros Weverton e Jaílson também foram conferir de perto os selecionáveis. O primeiro, inclusive, estaria no grupo se não fosse um acordo entre CBF e clubes de não convocar atletas do Brasil.

VISITA PENTACAMPEÃ! Marcos marcou presença no treino desta segunda. Valeu, craque! ⚽ Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/wOjiKqvmu1 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 15, 2021

O encontro de São Marcos com membros da seleção, Neymar e Abel, e muitos encontros CBF Tv pic.twitter.com/z4zK776zAX — INFOS Palestra ⓟ (@Infos_palestra) November 15, 2021

TREINAMENTO

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira, após a derrota diante do Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, no último domingo, visando o clássico contra o São Paulo. O técnico Abel Ferreira contou com os laterais Jorge e Marcos Rocha durante toda a atividade. Ambos foram preservados do embate pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores aprimoraram cruzamentos, ultrapassagens pelas laterais e finalizações. A expectativa é que assumam a titularidade no clássico. Apesar de ser desfalque na final da Libertadores, Marcos Rocha segue sendo utilizado por Abel entre os 11. Já Jorge deve assumir o posto na ausência de Piquerez, com a seleção uruguaia, e, principalmente, após a partida ruim de Victor Luís diante do Fluminense.

Por outro lado, Abel Ferreira não poderá contar com o volante Felipe Melo, suspenso com o terceiro cartão amarelo, além dos atacantes Dudu e Deyverson, ambos foram expulsos no último final de semana. Danilo deverá assumir a vaga do capitão da equipe alviverde. Já no ataque, o mais cotado é Luiz Adriano. Gabriel Verón e Breno Lopes também são opções.

Com isso, o Palmeiras deverá ter diante do São Paulo, na quarta-feira, às 20h30, no Allianz Parque: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Jorge; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Luiz Adriano e Rony.

O Palmeiras é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 58 pontos, dois a menos do que o Flamengo. O líder é o Atlético Mineiro, com 68.