Abel elogia elenco do Palmeiras e aponta disputa por três taças nesta temporada

O futebol de alto nível apresentado pelo Palmeiras na vitória sobre o Coritiba, no Paraná, neste domingo, motivou o técnico Abel Ferreira a garantir que o atual líder do Campeonato Brasileiro não vai priorizar campeonatos. Com isso, o treinador garante que sempre vai colocar em campo, também na disputa da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, o melhor elenco disponível.

"Já disputamos três troféus, perdemos um e ganhamos dois, e agora estamos na disputa de três. Não sei o que vai acontecer. Mas o símbolo que tenho aqui nos obriga a jogar para ganhar e em cada competição entrar para disputar o título. Se vamos ganhar o Brasileirão, a Libertadores, a Copa (do Brasil), não sei. O que nossos torcedores podem estar sossegados é que vamos fazer o melhor que pudermos, disse Abel. "Temos muitos jogos de forma consecutiva, jogos eliminatórios. Vamos fazer o melhor que conseguirmos em cada competição. Isso as pessoas podem ter certeza."

O técnico alviverde destacou mais uma vez o poder de concentração da equipe e a disposição de todos para desempenhar as funções dentro de campo da melhor forma. "O grande mérito hoje é que todos defenderam e todos atacaram. Minha função como treinador é dar as coordenadas, mas quem tem que fazer os caminhos são eles. Fico orgulhoso, mesmo quando perdemos eu sei que fazem tudo. O segredo de hoje é que fomos uma equipe séria, competente e mantivemos a mesma agressividade e competitividade do adversário. Temos que assumir e disse aos jogadores que somos melhores que o Coritiba, mas se entrar no jogo e esperar. Essas equipes são competitivas, sabíamos que tínhamos que igualar o nível competitivo."

O Palmeiras vai defender a liderança do Brasileirão na quinta-feira, às 18h, no Allianz Parque, diante do Atlético-GO. O jogo estava marcado anteriormente para quarta-feira, mas foi transferido pela CBF a pedido do próprio clube paulista.