Abel elogia elenco do Flu e aguarda Thiago Neves Todos no Fluminense aguardam o anúncio oficial da contratação de Thiago Neves, entre eles Abel Braga. Mas o treinador tricolor se mostra mais do que satisfeito com o atual elenco, apesar de elogiar o meia que estava no Flamengo. Abel prevê grandes coisas para o clube nesta temporada, se o empenho de todos na pré-temporada se refletir em resultados dentro de campo.