Abel elogia Inter 'sério e simples' após classificação na Copa do Brasil

PORTO ALEGRE - O técnico Abel Braga fez críticas ao desempenho do Internacional no final do primeiro tempo da partida contra Cuiabá, mas mesmo assim aprovou a atuação do time na vitória por 4 a 1, no Beira-Rio, que garantiu a classificação da equipe para a terceira fase da Copa do Brasil. Para o treinador, o Inter teve seriedade e jogou simples para obter a vaga.

"Nós fizemos o Cuiabá correr. O que me chateou foram os 20 minutos finais do primeiro tempo. Cuidamos muito para não sofrer o gol. Depois que fizemos, paramos. Mas no segundo tempo fizemos um jogo sério e simples, buscando sempre o coletivo", afirmou Abel.

Autor de dois gols na partida, o meia Alex destacou a força do Inter no Beira-Rio, onde o time venceu os sete jogos que disputou desde a reforma. "Jogar no Beira-Rio faz muito bem para o Inter. Reformar o estádio e manter esta mística toda acaba nos inspirando demais. Tomara que o torcedor continue vindo. Esta continuidade no time está me ajudando muito", vibrou Alex.

Já o meia D'Alessandro admitiu que o Inter oscilou no primeiro tempo, mas avaliou que mereceu a classificação. "Podíamos ter matado o jogo no primeiro tempo, mas apertamos o ritmo novamente no segundo tempo e ficamos merecidamente com a vaga", analisou o capitão D''Alessandro.

Na terceira fase da Copa do Brasil, o Inter terá pela frente o vencedor do duelo entre Ceará e Chapecoense. Agora, porém, o time volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, pois no próximo domingo vai encarar o Criciúma, fora de casa, em partida válida pela quinta rodada.