Abel elogia Sóbis e mira avanço do Flu como líder geral

E Sóbis marcou em seu primeiro toque na bola, em cobrança de falta precisa. O fato foi ressaltado por Abel, que lembrou que até então o jogador sequer havia tido a chance de participar do duelo. "Ele bateu a falta sem ter tocado na bola (antes), uma coisa meio atípica. O Rafael é isso, sempre acontecem coisas inesperadas com ele em Libertadores . Ele sempre trabalha muito, não está hoje fazendo parte da equipe titular, mas está sempre disponível e no banco torcendo muito pelos colegas, gritando. Vocês viram a alegria de todos do time na comemoração do gol em relação a ele. Hoje a gente viu uma relação muito forte, de família, e isso é motivo de orgulho para todos nós", disse o comandante.

Ao falar de Sóbis, Abel se referiu ao fato de que o atacante marcou gols nas finais das duas Libertadores que conquistou com a camisa do Inter, sendo que na segunda delas, em 2010, fez o seu único gol naquela edição da competição justamente na decisão, depois de se recuperar de lesão.

O treinador, porém, conteve a euforia e lembrou que o time não pode se acomodar e agora precisa vislumbrar um último objetivo nesta primeira fase desta Copa Libertadores, que é se classificar como melhor time entre todos os participantes da competição. Até aqui a equipe carioca é a única com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias em quatro jogos. "O empate nos daria a classificação, era o primeiro objetivo, agora alcançado, mas não vamos descansar. Vamos tentar agora buscar a classificação como primeiros colocados no geral. Nosso objetivo é conquistar os resultados da melhor maneira possível. Com isso, nós passaremos de fase (no mata-mata) e poderemos decidir em casa", enfatizou.

Com a vitória sobre o Zamora, o Fluminense chegou aos 12 pontos no Grupo 4 da Libertadores, na qual o time voltará a jogar no próximo dia 11 de abril, contra o Boca Juniors, no Engenhão. Em seguida, no dia 18, a equipe fechará a sua participação na primeira fase contra o Arsenal, na Argentina.