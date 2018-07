Abel escala Ernando na zaga e define Inter para duelo com Goiás

O técnico Abel Braga definiu nesta sexta-feira a escalação do Internacional para o jogo com o Goiás, sábado, no Serra Dourada, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e decidiu manter o zagueiro Ernando e o volante Ygor entre os titulares. Ao menos foi o que ele indicou em treinamento realizado no CT do Corinthians, em São Paulo, onde o time se prepara para o duelo.

Na última quarta-feira, na derrota por 3 a 1 para o Ceará pela Copa do Brasil, Abel optou por poupar quatro jogadores considerados titulares - o zagueiro Juan, o volante Wellington e os meias D'Alessandro e Alex. Agora, todos eles estão de volta ao time, mas mesmo assim a escalação terá novidades diante do Goiás.

A dupla de zaga será formada por Juan e Ernando, que ficou com a vaga que vinha sendo ocupada por Paulão Caveirão. A lateral seguirá sendo ocupada por Cláudio Winck, pois Wellington Silva continua em recuperação de dores na coxa esquerda. A situação é parecida com a de Ygor, que seguirá entres os titulares, pois Willians ainda não se recuperou de lesão muscular na coxa esquerda.

Assim, Abel definiu o Inter para enfrentar o Goiás com a seguinte escalação: Dida; Claudio Winck, Ernando, Juan e Fabrício; Ygor, Wellington, Aránguiz, Alex e D''Alessandro; Rafael Moura.

Com 28 pontos, o Inter ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e tenta neste fim de semana deixar para trás a decepção por ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, além de tentar assumir a liderança do torneio.