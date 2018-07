Abel escala Fluminense com Samuel e Leandro Euzébio

RIO - Sem mistério, o técnico Abel Braga praticamente definiu a escalação do Fluminense para enfrentar o Grêmio, domingo, em Porto Alegre, pela nona rodada do Brasileirão. No treino coletivo esta quinta-feira, nas Laranjeiras, ele escolheu o zagueiro Leandro Euzébio e o atacante Samuel para ocupar as vagas de Digão e Fred, respectivamente, que estão suspensos.

Além de Digão e Fred, que vão cumprir suspensão após a expulsão na derrota para o Vasco no domingo passado, o Fluminense não poderá contar com o lateral-direito Bruno, que se recupera de lesão muscular. No caso desse último, no entanto, Abel Braga já tinha definido no dia anterior que Wellington Silva será o substituto diante do Grêmio.

O restante do time será o mesmo que perdeu para o Vasco no Maracanã, com Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Jean, Wagner e Deco; Rafael Sóbis e Samuel. Com essa formação, os titulares venceram o treino coletivo desta quinta-feira por 2 a 1, com gols marcados por Samuel e Wagner - Eduardo descontou para os reservas.

Depois de sofrer quatro derrotas consecutivas, o Fluminense vive um momento delicado no Brasileirão. O time está com apenas nove pontos e ocupa a 14ª colocação, correndo o risco de terminar a nona rodada dentro da zona de rebaixamento. E Abel Braga já começa a sofrer pressão no cargo, apesar de a diretoria do clube garantir sua permanência.