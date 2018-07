Abel espera confronto difícil com Botafogo 'entrosado' Com a classificação para as semifinais da Taça Guanabara garantida, após a vitória por 3 a 0 sobre o Bangu no último sábado, o Fluminense já pensa no próximo adversário. A equipe enfrentará o Botafogo, na próxima quinta-feira, às 21 horas, no Engenhão, e o técnico Abel Braga espera dificuldades na partida.