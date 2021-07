Abel espera Palmeiras com "alma" para manter o time no topo diante do Sport

Para vencer mais uma partida neste domingo, às 16h, diante do Sport, na Ilha do Retiro, o Palmeiras precisa ter como referência o desempenho mostrado na vitória do meio de semana contra o Internacional. Após a partida, o técnico Abel Ferreira destacou a alma do time e exaltou a capacidade de reação na adversidade.

"Essa equipe tem um espírito muito grande e sabe lidar com os momentos críticos. Ela sabe o que quer e o que faz." De fato, em Porto Alegre, a equipe acabou conquistando um resultado importante que a coloca na briga direta pela liderança do Brasileiro. Soma 16 pontos e aparece entre os líderes.

Diante de um Sport que já luta para escapar das últimas posições, o treinador português aposta numa marcação forte e na rapidez dos contra-ataques para superar os donos da casa.

Apesar do ruído provocado pela troca de farpas entre o treinador Abel Ferreira e o presidente Maurício Galiotte após a derrota para o Bragantino, o Palmeiras quer aproveitar o seu bom momento. Nos últimos cinco jogos, o time obteve quatro vitórias e começa a ratificar a condição de um dos favoritos ao título. Apesar de não ter definido a equipe, a tendência é manter a base do time que derrotou os gaúchos.

A dúvida ainda está no substituto de Kuscevic, suspenso depois de ter sido expulso no Sun. Renan é um dos cotados para atuar ao lado de Luan. No meio, Danilo comanda a marcação e dá dinâmica ao meio de campo. O jovem foi um dos melhores na última partida, inclusive marcando o gol que garantiu o triunfo fora de casa. Scarpa fica mais solto para ditar o ritmo da equipe.

Na frente, Deyverson deve continuar tendo mais chances. Com dois gols em seis jogos, ele vem agradando Abel Ferreira também pela mobilidade e espírito de luta. Breno Lopes deve ser desfalque. Ele foi substituído em Porto Alegre com um problema físico. Rony, preservado do último jogo com mialgia, está recuperado e disputa vaga com Wesley. O lateral Mayke também está de volta.

O zagueiro Pedrão e o ídolo Dudu voltaram de empréstimo e o departamento jurídico conseguiu a liberação deles junto à Fifa. Dessa forma, em vez de poderem atuar apenas a partir de agosto, já ficam à disposição neste mês. Mas como só voltaram a treinar na última quinta, ainda vão esperar mais um pouco antes de serem relacionados. Além disso, o clube ainda tem de registrá-los na CBF.

Já o Sport aposta no mando de campo para tentar reagir. Com apenas uma vitória no Brasileiro, o time do técnico Umberto Louzer tem só um ponto de vantagem para o pelotão que compõe a zona de rebaixamento.

Desfalque certo para o jogo é o lateral Patric. A esposa do atleta testou positivo para covid-19 e ele está em isolamento por precaução. O zagueiro Maidana e o lateral esquerdo Sander seguem no departamento médico. A novidade fica para o aproveitamento de Neilton e Everaldo na partida.

FICHA TÉCNICA:

SPORT X PALMEIRAS

SPORT - Mailson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino e Júnior Tavares; José Welison, Marcão Silva e Thiago Neves; Neilton (Tréllez) Everaldo (André) e Mikael. Técnico: Umberto Louzer.

PALMEIRAS - Jailson; Marcos Rocha, Luan, Renan e Victor Luis; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Rony (Breno Lopes); Deyverson. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN)

HORÁRIO - 16h

LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE).