Abel esquece Libertadores e quer Flu focado na Taça Rio Depois de dois dias de folga, o elenco do Fluminense se reapresentou nesta segunda-feira nas Laranjeiras, onde deu início aos treinos visando os próximos cinco jogos, todos pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A estreia da equipe acontecerá no domingo, diante do Audax, no Engenhão.