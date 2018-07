Abel estuda usar alguns titulares já contra o Olaria O técnico Abel Braga ainda não definiu o time do Fluminense para a partida contra o Olaria, quinta, no Engenhão. Apesar de querer preservar os titulares para a disputa da Copa Libertadores, Abel estuda lançar alguns deles já no jogo contra o time da Rua Bariri, para que ganhem ritmo. Entre os escolhidos podem estar Thiago Neves, Jean e Edinho.