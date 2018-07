Abel exalta 'alma' do Inter na vitória em Curitiba O técnico Abel Braga elogiou a luta do Internacional na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense, sábado, na Arena da Baixada, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, destacou a mudança de posicionamento entre Alex e Sasha no segundo tempo, quando o time conseguiu a virada no placar.