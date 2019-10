Abel exalta aplicação do Cruzeiro no triunfo em Itaquera: 'Fomos ao extremo'

Aliviado por sair, ao menos momentaneamente, da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Braga destacou a entrega do Cruzeiro na vitória deste sábado em Itaquera diante do Corinthians por 2 a 1: "Fomos ao extremo".

Na entrevista coletiva após o triunfo - o segundo consecutivo -, o treinador fez questão de lembrar que, de acordo com suas contas, a meta é vencer ainda cinco partidas para escapar da ameaça para o clube mineiro de ser rebaixado pela primeira vez em sua história.

Agora com 28 pontos, o Cruzeiro é seguido de perto por Ceará e CSA, ambos com 26 pontos e com seus jogos ainda a cumprir pela 27.ª rodada. Além disso, no próximo sábado, terá um confronto direto diante do Fortaleza, que tem 31, no Mineirão.

"Nossa maior virtude foi que hoje (sábado) fomos ao extremo. Tivemos um desgaste muito grande no jogo contra o São Paulo, e jogar contra o Corinthians aqui na Arena foi complicado. Mas todo mundo lutou e se entregou em cada pedaço desse campo. O importante é que não abdicamos de jogar. Saímos atrás e conseguimos virar", relatou o comandante cruzeirense.

Feliz com a invencibilidade que já chega a cinco jogos, Abel fez a ressalva de que a missão de livrar o clube mineiro do descenso permanece difícil. "Sempre temos que ter otimismo, mas ainda estamos na área da confusão. A princípio, antes da partida contra o São Paulo, tínhamos que ganhar sete jogos. Continuamos tendo de conquistar resultados e temos um confronto difícil no próximo sábado, contra o Fortaleza", pontuou.

O placar favorável em São Paulo neste sábado também representou o fim de um longo jejum que já durava um ano e quatro meses. Desde junho de 2018 a equipe não triunfava fora de Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro.

Como prêmio pelo empenho em campo, o técnico já avisou que oferecerá uma recompensa a seus jogadores. "Vou dar um presente para eles. Vamos nos apresentar só na terça-feira de manhã", informou.