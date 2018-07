Abel exalta atuação de Deco e vê Fluminense embalado

"O Deco está em um momento muito bom. A bola parada dele tem entrado bem, estamos sendo felizes neste tipo de situação, e ele está em um momento sensacional. A gente procura colocá-lo mais livre, como fizemos no segundo tempo, e nesse aspecto ele é fundamental. Os volantes não sabiam se saiam nele ou no Wagner, ou no (Wellington) Nem", avaliou.

Abel havia projetado ganhar sete pontos diante de Portuguesa, Atlético-GO e Náutico. Após duas goleadas por 4 a 1, a equipe carioca somou seis pontos nas duas primeiras partidas e vai embalada para Recife, onde enfrenta o time pernambucano no próximo sábado, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

"É sempre complicado jogar com o Náutico no Recife, em um campo que abafa, a grama é alta. Mas com certeza esta vitória nos dá uma confiança ainda mais para uma vitória fora de casa", comentou o treinador.

Apesar de exaltar a atuação do Fluminense, Abel Braga comentou que o resultado só foi obtido pelo momento psicológico do adversário. Com a vitória do Corinthians diante do Palmeiras, mais cedo no domingo, o Atlético-GO entrou em campo na lanterna da competição, com apenas dois pontos conquistados.

"Foi uma vitória importante. Talvez tenha pesado o fator psicológico, o momento. Eles entraram em campo sendo os últimos por causa da vitória do Corinthians. Conseguiram achar um gol no início, mas tivemos a felicidade de marcar logo a seguir. E as bolas paradas entraram. Estou muito contente com minha equipe", afirmou.