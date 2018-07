Abel exalta Deco e diz que meia pode substituir Conca De volta ao time titular do Fluminense, o meia Deco foi um dos destaques da vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, domingo, em Volta Redonda, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Satisfeito, com o rendimento do jogador, o técnico Abel Braga avaliou que Deco pode repor a saída do ídolo Conca e ser um dos líderes da equipe na sequência da competição.