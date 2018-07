Abel exalta espírito de luta do Flu em vitória: 'Foi uma equipe muito guerreira'

O técnico Abel Braga exaltou o espírito de luta exibido pelo Fluminense na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, conquistada na noite deste domingo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador viu sua equipe, escalada com muitos jogadores jovens por causa de uma série de desfalques contabilizados para o confronto, chegar a abrir 2 a 0 no placar já no primeiro tempo, no qual sofreu um golzinho no final e depois precisou suportar a pressão do adversário no período derradeiro do duelo.

"Hoje (domingo) valeu. Foi uma equipe aguerrida, muito guerreira. Os atletas se doaram 100% e foi uma vitória fundamental para o nosso momento. O resultado é incrível se contarmos com quantos garotos nós terminamos o jogo. Por isso a vitória é importante. Era um momento importante para crescermos. Começar com sete garotos não é fácil e depois entraram mais dois", ressaltou o treinador, em entrevista coletiva.

O bom resultado fez o Fluminense assumir a nona posição do Brasileirão, com 20 pontos, e ganhar mais confiança para encarar o Cruzeiro, na quinta-feira, às 19h30, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pela próxima rodada da competição. Antes deste triunfo, o time amargou uma sequência de quatro partidas sem vitórias no torneio.

E agora o treinador disse contar com o retorno de Henrique, que estava suspenso, e Henrique Dourado, lesionado, para reforçar a equipe e aposta que o time tricolor poderá manter esta evolução nas suas próximas partidas. Após pegar o Cruzeiro, o Fluminense terá pela frente o líder Corinthians, novamente em casa, mas no Maracanã, às 16 horas de domingo, pela 16ª rodada do Brasileirão.

"Na minha equipe voltam dois cascudos, provavelmente, o Dourado e o Henrique. Vamos esperar a partida contra o Cruzeiro na quinta-feira. Teremos dois jogos complicados dentro de casa, mas com muita convicção de que nós podemos crescer", ressaltou o comandante.