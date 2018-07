Abel exalta espírito de luta do Fluminense em vitória sobre o Criciúma

Não foi sem sustos, mas o Fluminense começou com vitória a temporada 2017 ao superar o Criciúma por 3 a 2, na noite de terça-feira, em Juiz de Fora (MG), no seu jogo de estreia na Copa da Primeira Liga. De volta ao comando do time, o técnico Abel Braga fez críticas ao seu time, como ao desempenho da equipe na etapa inicial e aos erros defensivos no segundo gol dos adversários, mas destacou o espírito de luta exibido para assegurar o triunfo.

"É só observar o nosso primeiro tempo ruim e o segundo que fizemos. Chegamos primeiro nas bolas, corremos e lutamos. Sofremos o segundo gol deles com muita facilidade e o time teve de voltar a se entregar para não sofrer o empate. O time está começando a adquirir o que eu quero. Eles estão perto de entender o que significa vestir essa camiseta. Vai ser assim. Claro que teremos tropeços, mas teremos mais coisas boas do que ruins. É um time predestinado, que quer conseguir algo. E isso depende de muito trabalho. Tivemos muito calor, um calor árabe no Rio, no nosso CT, e eles se portaram bem. Tentamos marcar pressão na saída de bola deles e não conseguimos. Isso nos desgastou, mas tivemos perna para virar o jogo", disse.

Abel também enumerou alguns acertos do time na partida da última terça-feira, mas destacou que o Fluminense ainda tem muito a evoluir. Porém, ressaltou que a sua equipe ainda vai precisar de tempo e trabalho para ficar nas condições ideais para a temporada.

"A diagonal do Wellington Silva e do Marcos Junior, fizemos muito bem, mas temos de melhorar. O Dourado puxava... mas jogadores com a velocidade deles não precisam entrar antes. Isso deu certo pois fizemos, mas nos posicionamos muitas vezes em impedimento. O gol foi em jogada trabalhada, mas sofremos em jogada que combinamos. É a concentração, acontece. Vai se pagar um preço nesse começo, em ainda três ou quatro jogos. Domingo já temos um clássico, eles veem de treinos e partidas oficiais e se prepararam bem. Teremos mais oito jogos em fevereiro. Precisamos de grupo. Vamos tentar fazer mais alguma coisa no clássico. Vasco viu de cadeira. Mas não vamos abrir mão da maneira de jogar", afirmou.

O próximo compromisso do Fluminense será o seu jogo de estreia no Campeonato Carioca. Neste domingo, o time vai encarar o Vasco em clássico agendado para o Engenhão.