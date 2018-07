Abel exalta força do elenco e vontade do Fluminense

Satisfeito, o técnico Abel Braga exaltou a qualidade do grupo do Fluminense. "A gente não pode só contar com 11 jogadores. Temos um bom time e um grupo mais homogêneo do que o do ano passado. Entraram dois jogadores que foram bem na partida anterior, mereciam a chance, e foram bem. E vencemos por 3 a 0 mesmo sem gol do nosso artilheiro [Fred]", disse.

Abel Braga também destacou a disposição dos jogadores do Fluminense e prometeu que o time será muito difícil de ser batido na sequência da temporada. "Nós cometemos menos erros do que eles e isso não é qualidade, é por causa da postura da equipe", afirmou. "Com esse comportamento, vai ser muito difícil vencer essa equipe".

Com a vitória de sábado, o Fluminense está com seis pontos somados em dois jogos no Grupo B da Taça Guanabara. A equipe volta a jogar na próxima quarta-feira, novamente em Volta Redonda, contra o Boavista.