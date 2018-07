Abel exalta invencibilidade do Fluminense após clássico

"O Fluminense foi bem superior no primeiro tempo com essa formação com três volantes. Depois, tivemos que mudar com o gol. Eles aproveitaram bem uma bola parada, que nós não pudemos treinar com os desfalques para a Seleção. O condicionamento físico da equipe foi muito bom. Os contra-ataques que proporcionamos na primeira etapa foram em erros nossos. No segundo tempo, houve igualdade, o jogo ficou mais aberto. Mas foi bom. Mantivemos a invencibilidade e o segundo lugar do grupo. Está de bom tamanho", disse.

Abel trocou Edinho por Marcos Júnior no intervalo, quando o time perdia por 1 a 0, mas garantiu que aprovou a atuação do volante. "Ele estava fazendo uma boa partida e falei isso para ele, inclusive, aparecendo como elemento surpresa. Mas eu estava perdendo o jogo, não podia ficar com dois na contenção com cartão amarelo. Então, tirei o mais defensivo, mas ele fez uma partida muito boa", afirmou.

O treinador evitou revelar qual será a escalação do Fluminense para o jogo contra o Caracas, na Venezuela, nesta quarta-feira, na estreia da equipe na Copa Libertadores. "A dúvida vai até lá. Teremos um grupo complicado. Nossa primeira preocupação é se classificar", comentou.