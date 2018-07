Abel exalta Scarpa, mas critica atuação do Flu em vitória: 'Foi pouco'

O técnico Abel Braga deixou o campo encantado com a atuação de Gustavo Scarpa nesta quarta-feira. Principal jogador do Fluminense no ano passado, o meia manteve a boa fase com um lindo gol no triunfo por 1 a 0 sobre o Resende, em Moça Bonita, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Apesar do resultado, no entanto, o treinador reclamou da atuação tricolor.

"Scarpa bateu muito bem na bola. É como ele bate. Não é à toa que ele é canhoto e joga pelo lado direito. Além do gol, deu duas assistências. Mas foi pouco. Time foi pouco. Vou cobrar muito eles no domingo", declarou após a partida, já mirando o duelo deste fim de semana contra a Portuguesa em Los Larios.

Abel celebrou a segunda vitória em duas partidas pelo Carioca - havia derrotado o Vasco por 3 a 0 na estreia -, mas deixou claro o descontentamento com seus comandados e tentou achar alguma explicação para a atuação abaixo do esperado do Fluminense.

"Meu time não tem soberba. É fantástico vencer dois jogos. Não sofremos gol, e a defesa era crucificada no ano passado. Continuamos com o time ofensivo, com um volante só, o Orejuela. Mas foi pouco. Hoje foi pouco. Não sei se é o campo, mas ele é diferente do dos treinos, do Engenhão. Vamos ter de melhorar para domingo", comentou.