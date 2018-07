Abel exalta vitória e exime Rafael Moura após erro em pênalti

O Internacional conseguiu uma importante vitória sobre o Criciúma na última quarta-feira, por 3 a 0, em casa. Além de ter significado a subida para a segunda colocação do Brasileirão, o resultado refletiu o ótimo futebol apresentado pela equipe, que voltou a convencer seu torcedor.

"A equipe se portou bem, não nos excedemos na vantagem, tivemos a felicidade de marcar logo no início do segundo tempo. A equipe está bem, agora é pensar naquilo que vamos fazer para o domingo porque talvez tenhamos que jogar de uma maneira diferente", comentou o técnico Abel Braga, já pensando no duelo contra o Coritiba, novamente em casa.

A única decepção da noite ficou por conta de Rafael Moura. Depois de quebrar um longo jejum e marcar na rodada passada, contra o Atlético-PR, o atacante voltou a passar em branco e, para piorar, perdeu um pênalti no segundo tempo. Abel, no entanto, eximiu seu comandado de qualquer culpa e preferiu ressaltar o papel tático desempenhado por ele.

"Sobre o (Rafael) Moura, errou o pênalti como já errou gol, como já fez o gol da vitória semana passada. Muitas vezes aquilo que acontece no jogo - nos últimos quatro jogos a equipe fez 10 pontos - tem a ver com o posicionamento tático dele. Não sei como vai ser domingo, a gente sem um homem de referência", disse, lamentando a suspensão de Rafael Moura e a lesão de Wellington Paulista.