Abel faz mistério em treino, mas deve escalar time misto Muito trabalho. Foi a ordem do técnico Abel Braga para seus auxiliares da comissão técnica e os atletas do Fluminense, dois dias depois de o time perder para o Grêmio por 3 a 0, no Rio. Nas Laranjeiras, ele comandou nesta sexta-feira um treino tático, sob forte calor, e interrompeu a atividade várias vezes para orientar os atletas, divididos em três grupos.