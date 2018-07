Abel faz mistério no Inter antes de pegar o Criciúma O técnico Abel Braga manteve a rotina no Internacional e voltou a fechar o treinamento à imprensa nesta terça-feira. Como vinha fazendo em meio à sequência sem vitórias da equipe, ele preferiu esconder a escalação e não revelou quem entrará no gramado do Beira-Rio para enfrentar o Criciúma nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.