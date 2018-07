Abel faz mistério sobre escalar Thiago Neves domingo O técnico Abel Braga adotou o mistério na preparação do time para o clássico de domingo entre Fluminense e Vasco, às 19h30, no Engenhão. Existe grande expectativa pela presença de Thiago Neves no time titular, mas o treinador tem escondido suas intenções nos treinamentos e nas palavras.