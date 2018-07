Abel fecha treino do Inter para trabalhar bola parada Para vencer um Gre-Nal, os técnicos de ambas as equipes costumam usar de todos os artifícios possíveis, e no Internacional a opção de Abel Braga foi o mistério. Nesta sexta-feira, ele fechou o treinamento da equipe não para esconder a escalação que utilizará no clássico deste domingo, na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho, mas sim para trabalhar as jogadas de bola parada.