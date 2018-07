Abel fecha treino e despista sobre escalação do Inter

PORTO ALEGRE - O técnico Abel Braga está mesmo disposto a esconder a escalação do Internacional para pegar o Criciúma, neste domingo, no Heriberto Hülse, até os últimos momentos. Neste sábado, o treinador fechou o treinamento da equipe à imprensa e voltou a despistar sobre os 11 que entrarão em campo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com os desfalques de Gilberto, Paulão e Aránguiz, Abel admitiu que está escondendo a equipe para tentar dificultar a vida do adversário. "Sempre escalo a equipe quando podemos repetir a escalação, mas estamos falando de três desfalques. Não vou dar mole. O mistério não ganha jogo, mas não vou facilitar para o outro lado."

Paulão segue lesionado, enquanto Gilberto e Aránguiz integram às seleções brasileira sub-21 e chilena, respectivamente. Na lateral direita, o favorito a ficar com a vaga é Cláudio Winck. Na defesa, Juan deve formar dupla com Ernando. Já no meio de campo, Jorge Henrique deve atuar improvisado.

Regularizado, o volante Wellington, recém-contratado por empréstimo junto ao São Paulo, é a novidade, mas deve ficar apenas como opção no banco. Com isso, o Inter deve ser escalado com: Dida; Cláudio Winck, Ernando, Juan e Fabrício; Willians, Jorge Henrique, Alex, D''Alessandro e Alan Patrick; Rafael Moura.