Abel fecha treino e faz mistério no Fluminense para clássico de domingo

Pressionado e em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Fluminense realizou neste sábado seu último treino antes do clássico diante do Flamengo, domingo, no Maracanã, pela oitava rodada. O técnico Abel Braga optou pelo mistério e fechou os portões da atividade.

Abel impediu a entrada da imprensa pela manhã no treino que aconteceu no CT Luiz Antonio. O treinador comandou um trabalho tático, focado no posicionamento no ataque e na defesa. Depois, os jogadores praticaram jogadas de bola parada e participaram de uma atividade recreativa.

A principal dúvida no Fluminense é em relação ao atacante Wellington Silva. Recuperado de lesão no púbis, o jogador voltou aos treinos e pode ser a novidade para o clássico. A tendência, no entanto, é que ele fique como opção no banco mesmo se tiver condições físicas.

Fora de campo, o treino deste sábado foi marcado por protestos da torcida. Cerca de 50 torcedores estiveram no CT e se manifestaram contra o momento da equipe, que já não vence há três partidas. O principal alvo das críticas era o presidente do clube, Pedro Abad.