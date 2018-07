Abel fecha treino e faz mistério no Inter antes de enfrentar o Coritiba

O técnico Abel Braga optou por fechar o treinamento à imprensa neste sábado e fez mistério sobre a escalação do Internacional que enfrentará o Coritiba no domingo, às 18h30, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. A única dúvida da equipe é em relação ao substituto do suspenso Rafael Moura no ataque.

Recuperado de problema muscular na coxa, Wellington Paulista, que foi desfalque no meio de semana diante do Criciúma, treinou na sexta-feira e deve atuar. Mas o treinador colorado preferiu não confirmar a entrada do centroavante e, até por isso, fechou o treino deste sábado.

Sem Rafael Moura, Abel chamou o jovem Bruno Gomes da equipe de juniores para treinar neste sábado. Mas a escalação do Inter diante do Coritiba deverá mesmo ter: Dida; Gilberto, Juan, Paulão e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alex, Eduardo Sasha e D''Alessandro; Wellington Paulista.