Abel fecha treino e faz mistério sobre formação do Inter

O técnico Abel Braga decidiu mais uma vez adotar o mistério e escondeu a escalação do Internacional para o jogo com o Vitória, quarta-feira, no Barradão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ainda não é possível saber os substitutos do meia Alex, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e do volante Willians, com uma lesão no pé direito.

Na manhã desta terça-feira, Abel comandou um treinamento fechado no Beira-Rio, encerrando a preparação do Inter para o confronto. E ainda nesta tarde, a delegação do time gaúcho viaja para Salvador, onde vai encarar o Vitória, em busca da reabilitação após perder para o Figueirense no último domingo.

Certo mesmo é que o Inter não contará com Willians nesta quarta-feira. Ygor é o favorito para substituí-lo, mas João Afonso ou até mesmo Bertotto pode ganhar uma chance de Abel. Já Alan Patrick e Valdivia disputam a vaga de Alex, mas o treinador também pode surpreender e optar por Sasha.

Além de Willians e Alex, o Inter também não poderá contar com o zagueiro Juan, em tratamento fisioterápico, o volante Aránguiz, a serviço da seleção do Chile, os laterais Wellington Silva, em recuperação de lesão muscular na coxa, e Cláudio Winck, em tratamento fisioterápico, assim como o meia Luque diante do Vitória.

Derrotado na rodada passada, o Inter ocupa o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro com 34 pontos, a nove do líder do Cruzeiro. No primeiro turno, a equipe superou o Vitória por 1 a 0 no Beira-Rio.