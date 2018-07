Abel fecha treino no Beira-Rio, mas Alex diz que joga a final

PORTO ALEGRE - O Internacional deverá ter Juan e Alex como titulares na partida que vai definir o campeão gaúcho de 2014, neste domingo, contra o Grêmio, no Estádio Centenário de Caxias do Sul. Ainda que o técnico Abel Braga tenha optado por fazer segredo na semana que antecede ao Gre-Nal, os jogadores colorados ajudaram a desvendar o mistério.

Assim como já havia sido na quarta-feira, quando o elenco se apresentou no CT, treinou no Beira-Rio a portas fechadas e voltou ao CT, nesta quinta-feira a atividade não pôde ser acompanhada pela imprensa. Alex, porém, concedeu entrevista coletiva e garantiu que joga. No fim de semana passado, ele não pegou o Peñarol por conta de dores no tornozelo esquerdo.

"Estou bem. Ainda tenho a inflamação no tornozelo. Precisava de mais tempo, mas não vou perder uma final. Feliz de quem pode estar dentro do campo. Estou me sentindo bem fisicamente", garantiu o jogador, que retoma o lugar de Valdivia.

Na quarta, Rafael Moura já havia indicado que Juan, outro que não participou do amistoso de domingo, treinou normalmente. Assim, o Inter deverá ter: Dida; Gilberto, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alan Patrick, D''Alessandro e Alex; Rafael Moura.