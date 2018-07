Abel fecha último treino e faz mistério no Internacional

O técnico Abel Braga decidiu fazer mistério para escalar a equipe do Inter que vai enfrentar o Ceará, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta terça, na última atividade antes do jogo contra o líder da Série B, o treinador fechou o treino.

Os jogadores se apresentaram normalmente no CT do Parque Gigante e seguiram de ônibus até o Beira-Rio, onde o trabalho foi fechado à imprensa. Só os goleiros ficaram no centro de treinamento.

Abel tem três problemas para o jogo contra o Ceará. O lateral Wellington Silva, que veio do Fluminense, e o volante Wellington, ex-São Paulo, já jogaram a Copa do Brasil pelas suas ex-equipes. Assim, não podem defender o Inter na competição. Os dois vinham sendo titulares.

Além disso, Aránguiz segue vetado com uma lesão no joelho. Tudo indica que Alex vai ser novamente seu substituto. Na lateral, a tendência é que Gilberto volte ao time, mas Cláudio Winck e Diogo também concorrem à vaga. Jorge Henrique, João Afonso e Ygor disputam a posição no meio.