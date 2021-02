Abel Ferreira aponta Palmeiras com os reservas para disputar o Paulistão

Vinicius Silvestre; Breno Lopes, Kuscevic,Renan e Vanderlan; Zé Rafael, Lucas Lima e Gustavo Scarpa; Esteves, Wesley e Gabriel Silva. Este deverá ser o time do Palmeiras para a disputa do Campeonato Paulista. O anúncio foi feito pelo técnico Abel Ferreira, em entrevista coletiva, após a derrota, por 2 a 0, para o Atlético-MG, no Mineirão, nesta quinta-feira, no último jogo do Campeonato Brasileiro.

"Esta equipe que vocês viram aqui vai ser a que vai disputar o Paulista. São estes jogadores, não temos outros. Depois de acabar este ano, e espero acabar da melhor maneira, com a conquista da Copa do Brasil, com esforço de todos. Gostei muito da primeira etapa. Com um pouco mais de calma poderíamos ter ficado na frente do placar aos final do primeiro tempo", disse o treinador.

Poupados em Belo Horizonte, Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan, Matías Viña, Felipe Melo, Willian e Luiz Adriano voltam à equipe no domingo para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil frente ao Grêmio, em Porto Alegre. O segundo jogo é dia 7, em São Paulo.

Entre as duas decisões, o Palmeiras vai ter o clássico com o Corinthians, quarta-feira, na estreia do campeonato estadual. O Palmeiras tentou adiar o jogo, mas a Federação Paulista rejeitou o pedido.

Abel não quis comentar a possibilidade de o clube fechar a contratação com o atacante Borré, do River Plate. "A mim o que interessa são os jogadores que tenho. São os que me ajudam, que jogam por nós, jogam pelo Palmeiras, são estes que vieram aqui, uma equipe que nunca jogou junta e fez essa primeira parte. Os que estão fora é para diretoria resolver, não é assunto meu. Eu quero que esses jogadores sintam essa vontade e coragem de se desafiarem. Coragem de fazer mais e melhor. Esta seguramente será a equipe que vai disputar o Paulista."