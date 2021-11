Abel Ferreira aponta poderio do Palmeiras: 'Com todo elenco, somos muito fortes'

De uma forma sutil, o técnico Abel Ferreira deixou transparecer após a vitória sobre o Grêmio, em Porto Alegre que o Palmeiras ainda não jogou a toalha na disputa do título do Campeonato Brasileiro e que vai para a final da Copa Libertadores muito confiante para a conquista da segunda taça consecutiva.

"Uma coisa é quando o elenco está todo à disposição e o treinador pode escolher. Assim somos muito fortes, mas quando perdemos jogadores por lesões e convocações ficamos menos fortes. Todos somos um", disse o treinador palmeirense, que logo tentou evitar um clima de entusiasmo.

"Vamos ficar nem no 8 nem no 80, porque amanhã vão começar a falar que o Palmeiras é o favorito, e o Palmeiras não é favorito a ganhar o próximo jogo", disse Abel, referindo-se ao clássico de domingo, diante do Santos, na Vila Belmiro.

O técnico confia que neste momento da temporada, quando todas as equipes estão esgotadas fisicamente, o meia importante é ter uma estrutura psicológica forte para suportar as pressões e obter os resultados importantes. "Trabalhar com humildade e mentalidade vencedora."

Como o Palmeiras vai ter toda a semana de treinamentos para o clássico, Abel espera contar com o máximo de seus principais atletas para também iniciar a preparação para a final da Copa Libertadores, dia 27, em Montevidéu, frente ao Flamengo.