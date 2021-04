Abel Ferreira compara disputa do Paulistão a um pagamento de uma 'fatura cara'

O técnico Abel Ferreira comparou o Campeonato Paulista Sicredi 2021 a um pagamento de uma 'fatura cara', após o Palmeiras ser derrotado, nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pela Internacional de Limeira e ver diminuídas suas chances de classificação para as quartas de final.

"Eu tive uma conversa séria com a direção sobre esse campeonato e acho que é a primeira vez que estou assumindo que é uma competição única e exclusivamente para dar oportunidades aos mais novos. Mas, como eu disse, sempre que joga, joga o Palmeiras. Se jogar o Papagaio ou Newton, eu vou cobrar o mesmo de quando joga Rony e Luiz. Portanto, nosso objetivo é entrar todos os jogos para ganhar. Queríamos ganhar, infelizmente, não conseguimos. Estamos pagando uma fatura cara nesta competição pelo desgaste e energia que tira de todos nós", disse o treinador português.

Além da virtual eliminação no Paulista, Abel também corre o risco de ficar sem o atacante Wesley, que deixou o campo ainda no primeiro tempo após sofrer falta e torcer o tornozelo. O atleta vai ser reavaliado nesta sexta-feira na reapresentação do elenco, que vai se preparar para o jogo de domingo, diante do Santo André.

O Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo C, com 12 pontos, seis atrás do Novorizontino, restando três jogos para o final da fase de classificação para as quartas de final. O líder da chave é o Bragantino, com 21 pontos.