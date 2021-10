Abel Ferreira completa um ano de Palmeiras e se emociona com homenagem na Academia de Futebol

Anunciado oficialmente pelo Palmeiras no dia 30 de outubro de 2020, o técnico português Abel Ferreira completou, neste sábado, um ano no comando do clube. Emocionado, o treinador recebeu uma camisa com a assinatura de todas as pessoas que fazem parte do dia a dia da Academia de Futebol. A celebração ocorreu em um dos campos da Academia de Futebol nesta manhã e contou com a presença de jogadores, diretoria, comissão técnica e demais funcionários do clube.

"Faz um ano que eu cheguei aqui com a minha equipe técnica. Eu pensei que só tinha uma família e encontrei duas. Fiquei um mês dentro do CT. É muito duro viver sozinho, muito duro. E vocês foram a minha família. Eu pareço aquele gajo que chuta, eu tenho coração, sou um coração mole. A única palavra que me ocorre na cabeça é obrigado a cada um de vocês. Eu não fazia ideia que esse clube era tão grande em valores, respeito, solidariedade, amizade e esforço. Para mim, título é isso", disse o treinador.

Em seu primeiro ano à frente do time paulista, Abel Ferreira conquistou uma Copa do Brasil e uma Libertadores, cuja final novamente terá participação do Palmeiras nesta temporada. O treinador, no entanto, focou em outros títulos ao falar sobre este primeiro ano no Brasil.

"A Libertadores é fantástica, a Copa é espetacular, mas título para mim enquanto homem é isso. Gratidão, relações que criamos aqui. O dia que sair daqui, o meu maior título são vocês. Pela forma que me receberam, pela forma que me ajudaram. Um simples, humilde, mas muito grande obrigado do fundo do meu coração", completou.

Abel Ferreira também publicou em suas redes sociais um vídeo relembrando alguns momentos vividos ao longo deste ano e agradecendo a todos que fizeram parte disso. "Muito, muito obrigado. Todos somos um. Avanti, Palestra", disse.

Neste domingo, Abel Ferreira estará mais uma vez no banco de reservas do time Alviverde, no duelo contra o Grêmio, pelo Brasileirão. Gabriel Menino, que se recuperou de lesão, deverá ficar no banco para a partida. Zé Rafael, que cumpriu suspensão na última rodada, também volta. Mayke e Jorge podem desfalcar o time, mas possuem chances baixas de estarem recuperados de lesão e disponíveis para o jogo.

A volta de Gabriel Menino é importante, inclusive, para a final da Libertadores contra o Flamengo, que acontece dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. Marcos Rocha está suspenso para a decisão e Gabriel Menino deverá ser o titular.

Para o jogo deste domingo contra o Grêmio, a provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Marcos Rocha (Gabriel Menino), Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael (Danilo) e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano.