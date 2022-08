Abel Ferreira contém euforia após vitória do Palmeiras no clássico e elogia foco do grupo

Após a vitória sobre o Corinthians na Neo Química Arena neste sábado, o técnico Abel Ferreira não poupou elogios ao empenho e dedicação de seus comandados. O treinador alviverde preferiu diminuir a euforia com a sexta vitória seguida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.

Abel destacou principalmente o atacante Wesley, que entrou no segundo tempo na vaga de Rony. O jogador que foi criticado algumas vezes por decisões erradas dentro de campo em outras partidas, fez, na opinião do treinador português, um grande jogo em Itaquera.

"Wesley é um jogador com muito potencial, quando é mais focado e menos brincalhão. Agora que vai ser pai deve ganhar ainda mais foco", iniciou Abel Ferreira. "Eles sabem que podem arriscar, falhar e manterão minha confiança. Eles entregam tudo. Serei sempre o primeiro a defendê-los. Vontade não se mede. Ou se tem ou não se tem. Estou aqui para testar os meus limites e os dos nossos jogadores. Estava esperando que a equipe pudesse 'quebrar' um bocadinho. Mas quem entrou esteve muito bem. Todos somos um", explicou o português.

No mesmo momento em que colocou Wesley no jogo, Abel Ferreira também trocou Raphael Veiga por Gabriel Menino. A alteração causou estranheza, dada a boa participação de Rony e Veiga no dérbi. Abel explicou que a mudança foi feita para melhorar o condicionamento físico da equipe e dar mais equilíbrio ao time dentro de campo.

"O Veiga e o Dudu eram os jogadores que mais temia que se desgastassem a fruto do desempenho que tiveram no último jogo com missão tática que normalmente não exercem. Disse-lhes no intervalo, vamos ganhar esse jogo com os atletas que vão entrar. Depois senti o próprio Rony esgotado, assim como Veiga e Dudu. O Gabriel Menino está cada vez mais confiante, atento e inteligente taticamente. Assim, demos mais equilíbrio. O objetivo foi refrescar a equipe", finalizou.